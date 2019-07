Foto di persone che hanno avuto una giornata davvero ma davvero brutta

Ad esempio, è lunedì, dopo un week end lungo. Non hai dormito molto, la macchina non parte e sei in ritardo al lavoro. La tua giornata è cominciata davvero male! Il tuo umore è a terra, temi il peggio e niente potrà tirarti sù di morale. Oppure no... qualcosa che possa travolgere il corso degli eventi c'è. Guardare queste foto ad esempio.

Le immagini mostrano situazioni surreali che alcune persone hanno vissuto e che ti faranno dire: "Beh, c'è chi sta peggio di me". Sì, perché al peggio non c'è mai fine!

Sfoglia la gallery e rallegrati... tu stai molto meglio.

(Credits photo: Reddit)