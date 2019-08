Ecco chi sono le due nuove troniste di Uomini&Donne: Sara e Giulia

Giulia Quattrociocche ha 27 anni, viene da Roma (Cinecittà Est) e studia a Tor Vergata per laurearsi in giurisprudenza e quello con U&D è il suo debutto assoluto davanti alle telecamere perché non ha mai partecipato ad alcun programma. Credits photo: Instagram/uominiedonne

Chi è Giulia Quattrociocche, la prima tronista di Uomini e Donne Giulia Quattrociocche ha 27 anni, viene da Roma (Cinecittà Est) e studia a Tor Vergata per laurearsi in giurisprudenza e quello con U&D è il suo debutto assoluto davanti alle telecamere perché non ha mai partecipato ad alcun programma. Credits photo: Instagram/uominiedonne