Due ragazze hanno riprodotto le scene delle abbuffate di Homer Simpsons

Tra le sitcom che ci hanno accompagnato da giovani, senza ombra di dubbio The Simpons è quella che ci ha strappato più risate (spesso amare). Diventata un vero e proprio cult, il cartone è andato in onda per la prima volta nel 1989 ed è considerato il più longevo della televisione americana. La storia gita intorno a una famiglia della classe operaia e, con grande ironia, racconta le vicende - e anche i problemi - che in quegli anni si dovevano affrontare. Sono tantissimi i fan che hanno fatto cose pazze per onorare questa serie tv.

Tra queste, c'è l'impresa di due ragazze svizzere che hanno riprodotto le scene più famose del 17° episodio della 29a stagione, "Lisa Gets the Blues", quello del tour gastronomico di Homer a New Orleans. Katrin von Niederhäusern e la sua amica Janine hanno deciso di recarsi nei posti della puntata - ben 54 ristornati che esistono per davvero - e di fotografarsi nei panni di Homer & Co. Le due donne hanno ricreato in maniera esilarante ogni scena: una cerca di copiare Homer e l'altra interpreta i diversi personaggi intorno a lui.

Ecco qualche simpaticissima immagine di questa bizzarra impresa.

(Credits photo: Youtube/Katrin von Niederhäusern - Instagram/janinewiget_illustration).