Bradley Cooper e Angelina Jolie starebbero insieme

Angelina Jolie e Bradley Cooper stanno insieme? Questo è solo l'ultimo gossip in ordine di tempo che vede come protagonista il divo di "A Star Is Born". Sono in molti ad aver creduto che l'attore avesse una relazione con Lady Gaga, dopo la fine del matrimonio con la modella Irina Shayk, voce smentita più volte da entrambi. A far circolare questo nuovo rumor sentimentale, invece, è stato il magazine New Idea: i due sono stati avvistati, insieme ai loro figli, a Disneyland lo scorso 23 agosto.

Forse si tratta solo di una coincidenza, ma il gossip sta impazzando lo stesso. In molto pensano che sia una fake news: tra i due, infatti, non ci sarebbe nessuna love story.

(Credits photo: Istagram/bradleycooperofficial-angelinajolieofficial).