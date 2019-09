Miss Italia 2019: conosciamo Carolina Stramare con le sue foto più belle

A volere la sua vittoria è stato il pubblico, per la prima volta nella storia di Miss Italia. È così che Carolina Stramare, 20 anni di Genova, batte tutte le altre aspiranti reginette di bellezza, nella kermesse italiana. Sorriso smagliante, fisico statuario, capelli lunghi castani e occhi color smeraldo... Carolina è davvero meravigliosa.

Diplomata al Liceo Linguistico, Miss Italia 2019 lavora da tempo nel mondo della moda e la sua grande passione sono i cavalli. Il suo primo pensiero, all'alba della vittoria, l'ha rivolto a sua madre che non c'è più: "Per me era, oltre che una madre, anche un’amica vera. E nonostante la sua assenza, la sento vicina. Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia tutta merito suo".

(Credits photo: carolinastramare)