Ecco chi è il gatto del famoso meme della donna che gli urla contro

Tutti conosceranno il meme della donna che urla contro il gatto. Bene, ora quel gatto ha un'identità. Si chiama Smudge, vive in Canada, ha circa 6 anni e non gli piacciono le verdure. Ma per niente. Ed è proprio grazie alle verdure che è diventato famoso.

La sua proprietaria, Miranda, ha raccontato qualcosa in più di lui in un'intervista. Smudge è un gatto tranquillo, timido che non lascia un attimo la padrona quando è in casa, la segue ovunque. A tavola, il gatto ha sempre una sedia vuota per lui, ci sale e guarda cosa c'è da mangiare. Se il menu prevede qualche verdura, allora lui fa quell'espressione che l'ha reso famoso in tutto il mondo. Un'espressione un po' disgustata, un po' altezzosa... Smudge è davvero un felino simpatico.

(Credits photo: Instagram/smudge_lord)