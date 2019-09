I 5 animali da supporto emotivo più bizzarri di sempre... da portare anche in volo

Gi animali da supporto emotivo sono fondamentali per il superamento di alcuni problemi psicologici. Non è una novità, la pet therapy è conosciuta in tutto il mondo, e tutti sanno quali sono i benefici di vivere con un animale sempre a stretto contatto. Soprattutto in situazioni considerate come ansiose, come viaggiare in aereo.

In genere sono cani, gatti e piccoli roditori. Però a volte possono essere anche tacchini, scimmie, maialini... e chi più ne ha più ne metta! Come le persone che presentiamo in questa gallery, che hanno scelto i loro animali da supporto emotivo in modo bizzarro. Avete mai viaggiato in aereo con un pony? Ad alcuni è capitato.

Sfoglia la gallery per vedere i 5 animali da pet therapy più strani di sempre.