Ecco Natasha, indovinate di chi è figlia...

Natasha è nata dal matrimonio di Umberto Tozzi e Monica Michielotto. Ha un fratello, Gianluca, figlio che Monica ha avuto da una precedente relazione ma che il cantante riconobbe come suo.

Natasha ha compiuto 30 anni il 15 settembre scorso, come ha rivelato lei stessa su Instagram pubblicando questa foto.

