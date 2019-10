Questi 6 fattorini consegnano i pacchi in modo bizzarro (facendo arrabbiare i destinatari)

Quando ordiniamo un pacco su internet, aspettiamo la consegna con grande trepidazione. Non vediamo l'ora di aprirlo e di verificare che l'oggetto sia somigliante a quello che abbiamo acquistato in rete. A volte capita, però, che i fattorini commettano qualche errore, vanificando in questo modo tutte le nostre speranze.

È così che ci ritroviamo pacchi piegati anche se c'era l'indicazione "fragile" sulla confezione, oppure che vengono lasciati sotto la pioggia battente. Ci sono pony express che mangiano la pizza che abbiamo ordinato per cena e chi invece se ne va in giro a tirare la posta da lontano... neanche fosse un frisbee.

Sfoglia la gallery per vedere i modi più bizzarri di consegnare i pacchi.