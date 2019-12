Morte Juice WRLD: da novembre l'FBI seguiva gli spostamenti del rapper

Continuano le indagini per fare luce sulla morte di Juice WRLD, avvenuta lo scorso 8 dicembre a seguito di un attacco epilettico che ha colpito il rapper appena atterrato all'aeroporto Midway di Chicago.

Intanto, però, TMZ rivela nuovi aspetti fino ad ora sconosciuti. Secondo la fonte l'FBI stava seguendo gli spostamenti del rapper già dal mese scorso. In particolare il 18 novembre sarebbe stata eseguita anche un'approfondita perquisizione sul suo jet privato con l'impiego di cani anti-droga.

Secondo diverse fonti, prima di sentirsi male, il rapper avrebbe assunto delle pillole (di cui non si conosce ancora la natura) e del Percocet, un antidolorifico che combina ossicodone e paracetamolo. Inoltre sul suo Jet sarebbero stati trovati 30 kg di marijuana e diverse confezioni di sciroppo a base di codeina.

Non resta che attendere la conclusione delle indagini per saperne di più. Intanto molti artisti, tra cui Sting, hanno espresso il proprio cordoglio per la morte del talentuoso rapper.

(Credits photo: Instagram/juicewrld999)