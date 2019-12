Selena Gomez, il nuovo album Rare esce il 10 gennaio 2020

Sono ben passati cinque anni da Revival, ultimo disco di Selena Gomez. Ma, all'inizio del 2020, ci sarà il grande ritorno della popstar texana: Selena, infatti, ha annunciato sul suo profilo Instagram che il 10 gennaio uscirà Rare, suo nuovo album!

La cantante ha postato anche la tracklist del disco:

1. Lose you to love me

2. Look at her now

3. Rare

4. Dance again

5. Ring

6. Vulnerable

7. People you know

8. Let me get there

9. Crowded Room (feat. 6Lack)

10. Kinda crazy

11. Fun

12. Cut you off

13. A sweet place (feat. Kid Cudi)

Selena ha subito un trapianto di reni nel 2017 e, finalmente, dopo la cantante è riuscita a guarire, specialmente negli ultimi mesi. La gestazione dell'album è durata parecchio, ma Selena sembra essere soddisfatta del risultato: "Ho fatto del mio meglio per rendere questo il miglior album della mia carriera. E sento di aver superato le aspettative. Spero che questo non mi si ritorca contro."

Già il 2019 era stato un anno importante per Selena, che era tornata sia nel mondo della cinema, sia nel mondo della musica. Speriamo che il prossimo anno sia ancora più speciale per la cantante!