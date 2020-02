Eminem lancia il #GodzillaChallenge e chiede ai fan di rappare più veloce di lui

I fan di Eminem hanno tentato di replicare il loro rapper preferito accettando una sfida. Eminem ha infatti invitato i follower dei social media a prendere parte al #GodzillaChallenge. "Godzilla" è una canzone contenuta nell'ultimo album Music To Be Murdered By, dove Eminem stupisce per la velocità del suo cantato: nel verso finale ci sono 222 parole, cantate in soli 31 secondi, come riporta Genius. Un risultato impressionante, che i fan di Eminem hanno preso sul serio, impegnandosi ad imitare con forza e velocità il loro beniamino. Sono infatti diventati virali alcuni video come quelli qui sotto, decisamente infuocati.

“Fill ‘em with the venom and eliminate ‘em” @triller #GodzillaChallenge is on. Who can spit it? Reposting + got prizes for my favorites. https://t.co/jWfW83X7P8 pic.twitter.com/jKMpJH7nw7 — Marshall Mathers (@Eminem) February 25, 2020

Fan di tutte le età e da tutti i Paesi si sono sfidati in questa competizione. Ragazze e ragazze pronti a rappare il più veloce possibile. A vedere i video non sembra un'impresa semplice, ma chi è fan di Eminem di sicuro non ha problemi a farlo.

Thank you @Eminem for not only inspiring me as an artist but also pushing rap to new heights this shit crazy. #GodzillaChallenge



Ps) Let's rap together #Melanincholy #Themiserablegenius pic.twitter.com/fD0YcHgOp4 — $pic Jam£s #FreePuertoRico (@MiserableGenius) February 25, 2020

