Jennifer Lopez sta iniziando ad organizzare il suo matrimonio con Alex Rodriguez

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si stanno per sposare! Una fonte vicina alla coppia ha confessato a US Weekly che il matrimonio tra i due dovrebbe avvenire durante l'estate del 2020.

In realtà, JLo e Alex sono fidanzati da più di un anno, ma la coppia aveva deciso di rimandare le nozze per gli impegni della cantante: le riprese del film Hustlers prima, e l'organizzazione dell'Halftime show del Super Bowl, insieme a Shakira, dopo.

Prossimamente uscirà un altro film con JLo nel cast: si chiama, fatalità, "Marry Me" e secondo la fonte prima citata, la superstar non vede proprio l'ora di iniziare a organizzare le nozze, rendendole la sua priorità: "Si rendono felicissimi a vicenda. Jennifer ha trovato l'uomo dei suoi sogni e Alex ha trovato la donna dei suoi sogni. Non possono immaginare una vita senza l'altro e non vedono l'ora di passare il resto delle loro vite insieme."

Jennifer e Alex stanno insieme dal 2017 e si sono fidanzati durante una romantica vacanza alle Bahamas a marzo del 2019. Ma oltre al matrimonio, la cantante vorrebbe anche un figlio dal fidanzato. JLo ha già due figli, i gemelli Max e Emme di 12 anni, avuti dal precedente matrimonio con Marc Anthony, e anche Alex ha già due figlie, Natasha (15 anni) e Ella (11 anni), avute dall'ex moglie Cynthia Scurtis.

