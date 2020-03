Lady Gaga, il nuovo album “Chromatica” uscirà il 10 aprile

L’attesa è finita: il nuovo album di Lady Gaga sarà pubblicato il 10 aprile 2020 e si intitolerà, come si era già vociferato, “Chromatica”. Come annunciato dalla stessa popstar sui social, i fan possono già preordinare il disco: «Questa non è la copertina dell’album – ha scritto nel post – ma l’abbiamo realizzata per voi nell’attesa». Il post è accompagnato da un’immagine rosa-fucsia che ricorda molto i colori utilizzati nel video di “Stupid Love”.

Nella clip del primo singolo estratto dal sesto disco, infatti, Lady Gaga veste i panni di una sorta di eroina in stile manga, con i capelli rosa e un costume fucsia. Sui social i fan hanno espresso il loro apprezzamento per la nuova canzone, che probabilmente diventerà una hit in pochissimo tempo.

Questo, insomma, sembra davvero un periodo d’oro per Lady Gaga, non solo dal punto di vista professionale, ma anche da quello privato, visto che finalmente ha ritrovato la serenità con un nuovo amore, l’imprenditore Michael Polanski.

