Morgan è diventato papà per la terza volta: è nata Maria Eco, figlia del cantante e di Alessandra Cataldo, sua compagna da un po' di tempo.

L'annuncio è arrivato proprio tramite il frontman dei Bluevertigo, che ha postato su Instagram un brano di due minuti. Nel post, Morgan ha scritto: "Ninna Nanna di Morgan. È nata Maria Eco."

Visualizza questo post su Instagram È nata Maria Eco Un post condiviso da Marco "Morgan" Castoldi (@morganofficial) in data: 16 Mar 2020 alle ore 11:44 PDT

Per Morgan, Maria Eco è la terza figlia, dopo la nascita di Anna Lou, nel 2001, dalla relazione con Asia Argento, e di Lara, nel 2012, dalla relazione con Jessica Mazzoli. Proprio quest'ultima ha recentemente accusato Morgan di averla tradita proprio mentre era incinta di Lara: secondo Jessica, il cantante avrebbe iniziato a frequentare la sua attuale compagna, Alessandra, proprio nel 2012.

Comunque, la pubblicazione di una canzone per la nuova arrivata è una sorta di tradizione per Morgan: infatti, per la nascita di Anna Lou, il cantante le aveva dedicato The Baby, dell'album da A ad A. Invece, per Lara, Morgan aveva composto il brano Spirito e virtù.

Tanti auguri Morgan!

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!