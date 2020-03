Silvia Provvedi sfoggia il pancione sui social: “Andrà tutto bene”

A 27 anni, Silvia Provvedi delle Donatella si ritrova a vivere la sua prima gravidanza durante l’emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus. Nonostante questo, la cantante non perde il sorriso e continua a essere ottimista, concentrandosi solo sul fatto che a giugno diventerà mamma di una bambina, frutto del suo amore con l’imprenditore calabrese Giorgio De Stefano. Sui social Silvia cerca di trasmettere il suo ottimismo anche ai suoi fan, sfoggiando il suo pancione in delle foto dolcissime.

“Un po’ di sole dal balcone di casa per me e la cucciolina – ha scritto in un post – non vediamo l’ora di tornare ad abbracciarvi tutti! Vi vogliamo bene! #iorestoacasa”.

In un altro scatto, Silvia mostra orgogliosa il suo pancione e lancia il messaggio di speranza che da giorni rimbalza sui social: “Andrà tutto bene”.

Visualizza questo post su Instagram #andràtuttobene ❤️ Un post condiviso da LeDonatella • SHOWGIRLS• DJ• (@ledonatellaofficial) in data: 26 Mar 2020 alle ore 6:27 PDT

Con queste foto Silvia si è mostrata al naturale e questa decisione è stata molto apprezzata dai fan che le hanno fatto moltissimi complimenti, ai quali lei ha risposto con cuori e faccine sorridenti.