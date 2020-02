Silvia Provvedi racconta la sua gravidanza: “Non l’ho cercata ma è frutto di un grande amore”

Silvia Provvedi del duo musicale le Donatella è incinta e questo si sapeva già da tempo. Oggi, però, per la prima volta l’ex gieffina ha parlato della sua gravidanza apertamente, in un’intervista per il settimanale Chi.

“Non ho cercato questo bambino – ha detto Silvia – ma è frutto di un grande amore. A giugno diventerò mamma per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l'abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore. Il nome? Stiamo discutendo su questo. Al momento i nomi in pole position sono due: se sarà maschio Andrea, se sarà femmina Benedetta. Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme con i miei genitori a Milano”.

Infine, Silvia Provvedi ha parlato dell’ipotesi matrimonio con il suo compagno Giorgio, un’eventualità che ora non esclude più a priori: “Non mi è mai interessato anche se adesso che sono incinta ho cambiato prospettiva e lo considero in maniera più dolce. Ma diamo tempo al tempo”.