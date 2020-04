Dua Lipa sconvolge tutti con queste foto senza veli

È l'artista più ascoltata e cliccata del momento. Dua Lipa sa come conquistare il cuore dei suoi fan, e lo fa non solo con il talento. La cantante ha fatto impazzire i suoi follower con due scatti per la copertina del magazine Elle Usa. La vediamo senza veli, coperta solo da una chitarra di paillettes. Nella prima foto il suo sguardo è ammiccante, nella seconda più sbarazzino. Dua è davvero sexy, le sue curve sono perfette.

Durante l'intervista, la cantante coglie l'occasione per parlare della sua quarantena con il compagno Anwar Hadid ed è convinta che quando sarà tutto finito "non sarà più il tempo di dare le cose per scontate...".

Con il suo ultimo album, "Future Nostalgia", l'artista sta avendo un grandissimo successo. Il disco, infatti, è già in vetta alle classifiche. "Questo è un periodo difficile per tutti, ma voglio farvi cantare e ballare. Ed è per questo che il mio album sarà disponibile dal 27 marzo", ha commentato Dua.

