"Therefore I Am" è il nuovo singolo di Billie Eilish

La pop star Billie Eilish ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo inedito intitolato "Therefore I Am", disponibile da giovedì 12 novembre. Ha scritto su Instagram: "Sono così emozionata per questa canzone". Qui sotto puoi vedere il post.

La canzone esce a pochi mesi di distanza dal suo brano estivo, scritto e prodotto insieme al fratello Finneas. Infatti suo fratello è uno stretto collaboratore di Billie e ha annunciato anche lui tramite social, l'uscita della nuova e attesissima hit "Therefore I Am", scrivendo: "Non siete pronti".

You are not ready https://t.co/p0rjBYlT7H — FINNEAS (@finneas) November 9, 2020

Billie è salita alla ribalta nel 2016 con il singolo Ocean Eyes, scritto da suo fratello a 14 anni, brano è diventato virale su Spotify. Ancora non si sa nulla sul singolo che uscirà tra pochi giorni, l'unica certezza è la grande attesa dei fan della giovane cantautrice che hanno inondato i suoi profili social di commenti e like.