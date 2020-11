Emma Marrone: “Adesso non voglio figli, la maternità non è un obbligo”

In una recente intervista, Emma Marrone ha dichiarato di essere single da tempo e di sentire la mancanza dell’amore. Oggi sul Messaggero, invece, la cantante ha affrontato un altro delicato tema, quello della maternità.

Quest’anni sarà un Natale ristretto a causa delle norme anti-Covid, ma l’artista salentina ha trovato un lato positivo in questa situazione: “Sono contenta di stare con pochi parenti durante le feste per evitare domande tipo ‘Ma il fidanzato?’, ‘Bambini?’. Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock ‘n’ roll”.

“Non è un obbligo – ha proseguito – ogni donna ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a sé stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli”.

Secondo Emma, oggi sono cambiate anche le relazioni di coppia: “Oggi le donne studiano, viaggiano, sono indipendenti. È difficile trovare uomini che accettino questo, io li terrorizzo – ha spiegato - Levati i panni da rockstar quando torno a casa io impasto polpette, faccio la lavatrice, so aggiustare un mobile, sistemo tutto da sola. Ma so che da qualche parte c’è uno alla mia altezza”.