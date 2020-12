Madonna e la sua grande famiglia: il video con i 6 figli (+ fidanzato)

Madonna nel giorno del Ringraziamento ha voluto festeggiare con tutta la sua numerosa famiglia, ovvero con i 6 figli e il fidanzato. È abbastanza raro vederli tutti insieme, ecco perché questo video fa notizia: l'artista 62, anni, ha pubblicato il video sui social e dall'atmosfera che si respira in casa Ciccone, tutto sembra scorrere in maniera serena.

Loro sono: la primogenita Lourdes, avuta nel 1996 con Carlo Leon. Rocco, nato nel 2000 dalla relazione tra la popstar e il regista Guy Ritchie, David Banda, 15 anni, adottato nel 2006 in seguito di una visita in Africa per sostenere un progetto umanitario, Mercy James, 14 anni, e le gemelline di 8 anni Stella ed Estere, adottate in Malawi rispettivamente nel 2009 e nel 2016; posano tutti con la famosa mamma davanti a un caminetto. In famiglia c’è ancora Ahlamalik Williams, il ballerino di 26 anni che fa parte del corpo di ballo di Madonna e che segue i suoi tour dal 2015.

Madonna capelli lunghi rosa, abito di seta nero e fisico scolpito come sempre, incanta tutti con le sue pose. La postar non ama molto mostrare la sua famiglia, anche se ha fatto delle eccezioni. Questa non è l'unica. Ad esempio nel 2018, ha scelto di dedicare il Thanksgiving Day proprio alla sua numerosa famiglia che, fra figli naturali e adottati, è stata immortalata in una foto.