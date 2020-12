Vasco Rossi premiato a Bologna: "Una città che mi ha accolto e che mi ha adottato"

Mercoledì 16 dicembre Vasco Rossi ha ricevuto dalle mani del sindaco Virginio Merola il premio Nettuno d’Oro, la più alta onorificenza della città felsinea conferita a cittadini, istituzioni ed associazioni culturali che hanno onorato con la propria attività professionale e pubblica la città di Bologna.

In questo modo è stata ufficialmente riconosciuta la "cittadinanza" del rocker, che ha ringraziato la città e il sindaco dichiarando: «Sono onorato e felice di ricevere questo riconoscimento della città che mi ha accolto, mi ha nutrito l’anima e lo spirito, nella quale sono cresciuto, nella quale ho vissuto molte vite, nella quale vivo e che alla fine mi ha adottato».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)

Nel discorso dedicato al cantante, il sindaco ha citato il passato radiofonico comune raccontando: «Negli anni ‘70 , io ero a Radio Città, la mitica Radio Città, tu eri direttore di Punto Radio: abbiamo vissuto l’esperienza delle radio libere e tante altre esperienze guardando al passato come un ricordo per andare avanti meglio nel presente e nel futuro».

Il passato radiofonico del Komandate è stato citato anche nella lettera ufficiale che riporta la motivazione del conferimento del premio. In un passaggio, infatti, si legge: “Agli albori del successo c’è anche Punto Radio, che Vasco Rossi fonda con alcuni amici nel settembre del 1975: l’emittente è tra le prime private in Italia e la prima radio libera a ottenere una sentenza che abbatte il monopolio statale della radio di Stato. Nell’estate dell’anno successivo in Italia si contano circa 150 emittenti e lui ne rappresenta una controcorrente, i cui microfoni scendono per strada ad ascoltare le opinioni delle persone e dalle cui frequenze si cementa la passione per la musica italiana”.

(Credits photo: Instagram/vascorossi)