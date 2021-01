Sanremo 2021: Amadeus sarebbe disposto a dimettersi senza pubblico in sala

Ancora non c'è nulla di confermato, ma se la decisione sarà quella di fare Sanremo 2021 senza pubblico, allora Amadeus potrebbe essere pronto a dimettersi come direttore artistico e presentatore della kermesse canora. Più volte Ama ha fatto sapere che una manifestazione del genere si nutre della presenza del pubblico in sala, non sarebbe la stessa - per i cantanti e la riuscita dell'evento - se non ci fosse.

Stando, però, a quando affermato dal Ministro dei Beni Culturali l'attuale situazione di emergenza sanitaria non farebbe ben promettere su questo punto.

Qui le parole di Franceschini: "Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito il ministro Speranza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile".

Nessuna conferma o smentita da parte del conduttore di Ravenna: le sue posizioni le conosciamo, e se le cose dovessero andare per il peggio, speriamo che si arrivi presto a un compromesso.