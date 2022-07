Rihanna vuole far sentire sexy le donne incinte

Dalla prima volta che Rihanna si è mostrata in pubblico con il pancione in bella vista per annunciare l'arrivo del primo figlio con A$AP Rocky, nato poi lo scorso mese di maggio, la popstar ha ridefinito l'immagine della donna durante la gravidanza. Dopo essersi sbizzarrita con abiti sensuali, femminili e glamour anche mentre era incinta, la popstar è intenzionata a lanciare sotto il suo marchio Savage X Fenty la propria linea di abbigliamento premaman. Secondo quanto riportato in esclusiva da HollywoodLife, la cantante barbadiana vuole cambiare il rapporto tra moda e gravidanza con abiti a prova di pancione per "far sentire le donne sexy e belle anche in gravidanza". Una fonte anonima vicina alla voce di "Diamonds" ha dichiarato: "Rihanna ha lavorato sulla creazione di una linea di abbigliamento premaman sotto la sua linea Savage X Fenty. Durante la gravidanza, è stato riconosciuto a Rihanna il merito di essere stata di grande ispirazione per molte donne e di aver rotto gli schemi su ciò che è accettabile da indossare. Lei ne è rimasta molto commossa e ha così deciso di voler ridefinire il modo in cui le donne incinte vengono viste, creando un marchio che consentirà loro di sentirsi ancora sexy e belle durante la gravidanza".