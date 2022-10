Cosa non deve mai mancare nel backstage di Billie Eilish

Nel corso degli anni le richieste più o meno bizzarre di un'artista su cosa trovare nel backstage di un concerto, di un evento o di apparizione televisiva, hanno spesso contribuito a definire l'immagine della star in questione. Le clausole dei rider, nome tecnico del contratto tra promoter e management artistico, riescono infatti sempre a incuriosire il pubblico, soprattuto se le esigenze avanzate sfiorano l'assurdo. Non è questo, però, il caso di Billie Eilish, che è riuscita comunque a strappare un sorriso rivelando cosa non deve mai mancare nei suoi backstage.

Le richieste di Billie

La voce di "Bad guy" ha di recente condiviso con i suoi fan un nuovo lato del suo carattere e delle sue abitudini svelando cosa cosa preferisce trovare, tra cibi e bevande, in camerino prima di uno show o di una performance. Per rispondere alla domanda di Apple Music sulle sue richieste nel rider, la cantautrice californiana ha quindi svelato cosa non deve mai mancare in un backstage. Come testimoniato da una clip pubblicata su TikTok, Billie Eilish ha fatto sapere: "Le miei richieste variano in base alla situazione. Ma non manca quasi mai il pane di Schar, un brand gluten free tedesco. Al mondo, è l'unico pane senza glutine buono. Di solito prendo quello e non mancano burro d'arachidi e marmellata".

La popstar ha poi sottolineato: "Inoltre, chiedo sempre cracker, patatine, salsa e guacamole. Poi Ananas, anguria con tajin. E ancora Limonata, latte al cioccolato - anche se non ne bevo più tanto lo chiedo lo stesso - e Poppi, una bevanda probiotica a basso contenuto di zuccheri". Oltre a sottolineare che non mancano mai "un sacco di ghiaccio e molta acqua", Billie ha infine affermato: "Se ci sono solo patatine e salsa, va benissimo lo stesso. Ovunque mi trovo, sono già abbastanza".