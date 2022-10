Elettra Lamborghini vuole andare all'Eurovision con un pezzo reggaeton

Nel febbraio 2020 Elettra Lamborghini debuttava in gara al Festival di Sanremo, al termine del quale si è classificata appena ventunesima nella classifica finale. La canzone presentata sul palco dell'Ariston "Musica (e il resto scompare)", però, è diventata un vero e proprio tormentone capace di far divertire, ballare e cantare il pubblico. A distanza da oltre due anni da quella esperienza, la cantante è consapevole che per lei sarebbe davvero difficile vincere il Festival se decidesse di tornare a Sanremo e nei suoi sogni infatti punta ad altro. Come recentemente rivelato in una nuova intervista, infatti, Elettra Lamborghini vuole partecipare all'Eurovision Song Contest con un brano reggaeton.

Elettra Lamborghini e il reggaeton all'Eurovision

Impegnata ad espandere e consolidare il proprio seguito principalmente in Spagna, la "twerking queen" ha rilasciato di recente un'intervista a Shangay, una nota rivista spagnola LGBT+, in cui ha raccontato del suo interesse nel lavorare di più fuori dall'Italia e dei suoi prossimi obiettivi. “L’Italia è troppo piccola per me; faccio reggaeton e ho un cuore latino", ha sottolineato Elettra Lamborghini, prima di aggiungere. "Ecco perché voglio visitare di più sia la Spagna che l’America Latina. Usare lo spagnolo nel canto mi viene naturale, mi sono sempre interessata alle culture latine ed ho delle buone vibrazioni con loro”. A tal proposito, la cantante ha quindi svelato un altro suo sogno, quello di portare il reggaeton all’Eurovision Song Contest. “Mi piacerebbe partecipare all'Eurovision con un pezzo reggaeton", ha confessato Elettra Lamborghini, che ha aggiunto: "Ma per farlo dovrei vincere Sanremo e non credo succederà mai. Anche se l’anno in cui ho partecipato mi sono sentita una vincitrice: la mia canzone ha avuto molto successo. Ho sempre la possibilità di San Marino”.