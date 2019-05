Madonna, fuori il nuovo singolo "Crave" feat. Swae Lee

Dopo "Medellin" con Maluma e poi "I Rise", Madonna ha appena pubblicato il terzo singolo estratto dall'attesissimo nuovo album, "Madame X". Il nuovo brano si intitola "Crave" ed è una ballata hip hop realizzata in collaborazione con Swae Lee, rapper facente parte dei Rae Sremmund, insieme al fratello Slim Jxmmi.

La canzone è stata prodotta da Mike Dean e scritta da Madonna, insieme a Khalif Malik Ibn Shaman Brown e Brittany Talia Hazzard. Parlando di Swae Lee, Mrs Ciccone ha detto: "È un ragazzo pieno di talento, un grande compositore, cantante… e poi è così carino. Essere carini è importante".

Per presentare questo nuovo album, Madonna ha deciso di far uscire 5 singoli a una breve distanza di tempo; dopo questi primi tre, i prossimi saranno "Future", in uscita il 17 maggio, e "Dark Ballet", in uscita il 7 giugno.

Nel frattempo, Madonna ha anche reso note le date del suo "Madame X Tour", che partirà dagli Stati Uniti il 12 settembre per poi approdare in Europa, anche se al momento non sono previste date italiane.