Ariana Grande, la statua di cera al Madame Tussauds fa discutere

Al famosissimo museo delle cere di Londra, il Madame Tussauds, in questi giorni è stata inaugurata la statua dedicata ad Ariana Grande: l’opera a somiglianza della giovane artista la ritrae mentre canta e accenna un passo di danza.

La statua resterà esposta nel museo per circa 5 settimane, fino a fine giugno; le foto della Ariana Grande di cera sono state condivise sui social e stanno facendo il giro del web, anche perché ne è scaturita un’enorme polemica.

#MadameTussauds London museum has unveiled their new #ArianaGrande wax figure!!! #Arianators, you approve... or not so much? pic.twitter.com/sCeN97P4P5 — Mike Adam (@MikeAdamOnAir) 27 maggio 2019

Gran parte dei fan della cantante, infatti, non è rimasta per nulla soddisfatta della realizzazione di quest’opera: secondo loro, non è all’altezza della loro beniamina, non le assomiglia e dunque non la rappresenta. Sebbene, a giudicare dai commenti, gli scontenti sembrino molti di più, tanti altri, invece, hanno difeso la statua, sostenendo che rappresenti benissimo la cantante. E così tra gli stessi fan è nata una diatriba infinita.

E voi cosa ne pensate? Secondo voi la statua assomiglia ad Ariana Grande? A voi il giudizio.