Vasco Rossi annuncia l’uscita dell’instant book “Nonstop”

Dopo i grandi concerti del VascoNonStop Live Tour del 2019, i fan del Blasco riceveranno presto un’altra bellissima sorpresa: il cantante, infatti, ha appena annunciato sui social l’uscita di “Nonstop”, un instant book scritto in collaborazione con il giornalista Michele Monina per raccontare le emozioni dei suoi concerti.

L’uscita del libro, edito da Mondadori, è prevista per il 23 luglio: è stato definito instant book perché è un racconto scritto in presa diretta, ossia proprio durante l’ultimo tour del rocker di Zocca. Dalle prove fino agli ultimi concerti, il Blasco ha deciso di fissare i suoi ricordi per restituirli ai suoi tantissimi fan. Oltre alle riflessioni e agli appunti di viaggio, ovviamente il libro conterrà anche un’ampia sezione dedicata alle foto dei live.

“Esce il 23 luglio l’instant book Nonstop, a 1 mese dal trionfale tour 2019 – si legge nel post su Instagram - Un libro osè, a partire dalla copertina, con la sola fotografia (riconoscibilissima..) e Il titolo che “si fa da parte”: Audace e Spontanea. Liberatoria. Istintiva e Istantanea. Come è questo libro, imperdibile per i fan, che comincia dalle prove di maggio 2019, a Castellaneta, e continua ripercorrendo i fantastici giorni dei 6/6 sold out a Sansiro fino ai 2 E20 eccezionali in Sardegna con tanto di Nave brandizzata ferma in porto per due notti a tutto rock sull’isola, il 18 e il 19 giugno scorsi. Un instant book, scritto live e in contemporanea, si può dire. Una sorta di appunti di viaggio, raccolti da Michele Monina qua e là, prima e durante il tour, da Castellaneta fino a Cagliari. Riflessioni a caldo e chiacchiere a ruota libera, impossibile non passare dalla svolta epocale di Modena Park prima di entrare nel nuovo Vasco - Non Stop (finora novecentomila partecipanti alla festa da giugno 2018/2019). Per ora. E poi domani, chi lo sa, si vedrà… 'Chi vivrà vedrà'".

"Cambia-menti di canzoni per “scalette perfette” sempre in sintonia con i tempi - continua il post - “Siamo solo noi - Il Quarto Stato del Rock, significa l’immaginazione al potere. Significa che il rock dà la sensazione che tutti ce la possono fare”. Evoluzioni artistiche e di vita. Progetti futuri, novità all’orizzonte. Emozioni, appunto. E pensieri in libertà che per la prima volta Vasco racconta apertamente a qualcuno. Che rotolano giù perfettamente, proprio come le canzoni scelte per le “scalette” che vengono fuori “perfette”. Completa il documento un’esclusiva sezione di foto d’autore (Michael Putland, Gianluca Simoni, Roberto Villani, Alessandra Trucillo) scattate durante tutte le tappe del tour 2019, dalle prove al Cromie di Cast. L’autore – si conclude il post - devolverà i proventi della vendita di questo libro in beneficenza”.

