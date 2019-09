Cristina D'Avena sconvolge i fan con questa foto in costume

Cristina D'Avena torna a far parlare di sé per una foto in costume, pubblicata sui suoi account social. "Facciamoci baciare ancora dal sole prima che l'autunno venga a bussare alla nostra porta", ha scritto la cantante per accompagnare uno scatto che ha fatto ribollire il sangue ai suoi fan. I complimenti sono caduti come una pioggia tropicale in piena estate. Cristina indossa semplicemente un costume nero, molto sobrio, ma il dettaglio dell'abbondante décolleté non è di certo passato inosservato.

"Dopo quello di cocco, quello di soia, vorrei assaggiare il famoso latte D'avena", ironizza un utente su Instagram. "Ti pufferei", un altro. I commenti sono maliziosi sì, ma non scadono mai nella volgarità. Del resto Cristina è stata, e continua ad esserlo anche adesso, la beniamina dei bambini. È un esempio di semplicità, tanto che molte donne le chiedono il segreto della sua bellezza, come questa follower: "Dimmi il tuo segreto sembrare una 30enne.... Dí la verità: dormi in congelatore... Se no non me lo spiego".