Justin Bieber ai fan: "Aiutatemi a scegliere uno smoking per il mio matrimonio"

Dopo tanti rinvii, la data delle nozze bis di Justin Bieber e Hailey Baldwin è stata fissata. I due, dopo il matrimonio celebrato in gran segreto il 13 settembre 2018 nel palazzo di giustizia di New York, andranno all'altare il prossimo 30 settembre, per festeggiare insieme ad amici e parenti.

Già lo scorso febbraio la cerimonia era stata prima fissata, poi rimandata per consentire a Justin di prendersi cura della sua salute mentale. Ma questa volta sembra che la cosa si farà.

La signora Bieber ha già festeggiato l'addio al nubilato con Kendall Jenner e altre amiche, come Maeve Reilly, Kelia Moniz e Natalie Manuelle.

Ma a quanto pare c'è ancora qualche dubbio sui preparativi. Infatti qualche ora fa sul profilo Instagram di Justin è comparso un post in cui il cantante chiede aiuto ai fan per scegliere uno smoking per il suo matrimonio...

Visualizza questo post su Instagram Help me choose a tux for my wedding. It’s between these three Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber) in data: 26 Set 2019 alle ore 12:36 PDT

Nel post si vedono tre diverse (e orribili proposte): uno smoking tutto rosa completato con un bel cilindro in tinta, un vivace abito arcobaleno ed una proposta estiva in nero, ma con maniche corte e shorts.

Visualizza questo post su Instagram Help me choose my tuxedo for the wedding here are two more options Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber) in data: 26 Set 2019 alle ore 12:47 PDT

Ma non finisce qui perché, poco dopo, il cantante ha pubblicato anche un secondo post con altre 2 proposte: un abito azzurro con raffinati decori a banane ed un abito bianco stile serial killer.

Ovviamente si tratta di uno scherzo.

O forse no? Aspetteremo il giorno del matrimonio per scoprirlo!

(Credits photo: Instagram/justinbieber)