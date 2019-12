Rischio alluminio (se non usato correttamente): l'allarme del Ministero della Salute

Fogli e vaschette di alluminio sono diffusissimi nelle cucine di tutti, spesso vengono utilizzati anche per avvolgere il cibo dei bambini, per la cottura o per conservare a lungo alimenti in frigo.

Ebbene, si tratta di una serie di comportamenti che mettono a rischio la nostra salute e, in particolare, quelle delle fasce più deboli, bambini e donne incinte, più esposte al pericolo.

A lanciare l'allarme con una campagna di comunicazione, è proprio il Ministero della Salute che, alla luce dei risultati di nuovi studi svolti dall'Istituto Superiore di Sanità, illustra al consumatore come usare correttamente questi materiali.

Secondo gli esperti, l'alluminio (usato non correttamente) può facilmente migrare negli alimenti e portare al superamento della dose massima stabilita (20 mg per un bimbo di 20 kg e 70 mg per un adulto di 70 kg) con un conseguente potenziale rischio di patologie, come quelle neurologiche o ossee.

Il video del Ministero della Salute invita quindi gli utilizzatori a seguire una serie di accorgimenti: a leggere sempre l'etichetta, a non usare questi materiali con cibi particolarmente acidi o salati, a conservarli correttamente e ad evitare di danneggiarli graffiandoli.