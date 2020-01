La tarantola che nuota: il video fa inorridire gli aracnofobici

Da sempre crediamo che i ragni (e gli insetti in generale) non se la cavino molto bene con l'acqua. E per gli aracnofobici (cioè, per chi ha la fobia dei ragni) questa può essere una rassicurazione non da poco.

Ebbene, un video diventato virale negli ultimi tempi dimostra esattamente il contrario. Il filmato, registrato nel Big Bend State Park in Texas, mostra infatti una enorme tarantola alle prese con una pozzanghera.

Questo tipo di ragno è molto diffuso nel sud degli Stati Uniti. E incontrarlo non è poi così infrequente. Ma ciò che rende "straordinario" il video è il suo comportamento nei confronti dell'acqua.

La tarantola ripresa nel filmato, infatti, viene mostrata mentre si muove senza difficoltà in una enorme pozzanghera. E pare che abbia addirittura sviluppato una particolare tecnica di nuoto a differenza degli altri insetti che invece sfruttano la tensione superficiale per non affondare.

Dal punto di vista scientifico sembra una scoperta interessante. Ma cosa ne penseranno gli aracnofobici?

(Credits photo: Facebook/BigBendRanchSP)