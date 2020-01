Emergenza smog, a gennaio livelli massimi superati in 5 città

In molte città italiane i livelli di smog iniziano seriamente a preoccupare. L’ultimo rapporto “Mal’aria’ di Legambiente racconta uno scenario allarmante: nel mese di gennaio per ben 18 giorni i limiti di Pm10, ossia delle polveri sottili, sono stati superati in ben cinque città italiane, ossia Frosinone, Milano, Padova, Torino e Treviso.

Non se la passano bene neanche Napoli e Roma, le quali hanno superato il livello massimo rispettivamente per 16 e 15 giorni. Nel documento, inoltre, viene ricordato che nel 2019 sono state ben 26 le città che hanno superato i limiti, sia di Pm10 che di ozono: al primo posto c’è Torino con 147 giornate “fuorilegge”, seguita da Lodi e Pavia.

Legambiente, inoltre, ha tracciato un bilancio degli ultimi 10 anni e il quadro che ne esce è ancora più preoccupante: dal 2010 al 2019 il 28% delle città monitorate ha superato ogni anno i limiti giornalieri di Pm10. Il triste record appartiene a Torino con un totale di 1086 giorni fuorilegge; Frosinone, invece, è l’unica altra città ad aver superato i 1000 giorni di smog. Come ormai è noto, i principali responsabili di questa situazione sono i trasporti stradali, ma anche il riscaldamento domestico, oltre che l’industria e l’agricoltura.