Come riconoscere i sintomi del Coronavirus

L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria globale a causa del coronavirus. I contagi continuano, e sono 98 i casi registrati fuori dai confini cinesi. Sono stati confermati anche due casi in Italia. Si tratta di due turisti cinesi in vacanza a Roma. Ma quali sono i sintomi del contagio? Come facciamo a riconoscerli?

La polmonite cinese è molto simile al raffreddore. L'infezione passa all'uomo dagli animali vivi, e da persona a persona tramite la saliva. Se la saliva arriva all'esterno vive per circa 20 minuti se non trova un altro organismo ospitante. È per questo motivo che non dobbiamo avere paura dei prodotti che arrivano dall'est.

I sintomi coronavirus sono, quindi, quelli dell'influenza. Febbre alta, tosse, difficoltà respiratorie e senso generale di malessere. Poi la malattia degenera ed è come una forte polmonite, ma questo può capitare solo in alcuni casi. Il virus ha un periodo di incubazione che varia da 10 a 14 giorni, ed è proprio in questo lasso di tempo che si è più contagiosi.

Non esiste al momento una cura specifica in caso di contagio. È possibile avere alcuni accorgimenti per evitare che ci si ammali. Ad esempio: non mangiare carne cruda o poco cotta, starnutire e tossire in fazzoletti usa e getta, stare lontano dai mercati dove ci sono alimenti freschi, lavare accuratamente le mani e la frutta e la verdura, non bere bevande sfuse e usare la mascherina se abbiamo l'influenza.