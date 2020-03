Guarda l'incredibile calo dell'inquinamento in Cina post Coronavirus

In un solo mese, l'inquinamento in Cina è calato drasticamente. La Nasa ha divulgato alcune immagini pre e post Coronavirus per far vedere a tutti l'impatto dell'uomo sul Pianeta. È sconcertante. "Ci sono prove che ci dicono che l’abbassamento è almeno in parte legato al rallentamento economico causato dall’epidemia di coronavirus", dice la Nasa. Nello specifico, nelle zone colpite dalla polmonite cinese si sono registrati dei cali di diossido d’azoto, ovvero "gas nocivo emesso dai motori dei veicoli, centrali elettriche e impianti industriali".

Nella mappa si vedono perfettamente le differenze: la zona colorata non c'è più. Da quando è scoppiata l'emergenza Coronavirus, le autorità hanno fermato praticamente tutte le attività. L'isolamento ha fatto abbassare lo smog nell'aria. Tutto sarebbe cominciato da Wuhan per poi coinvolgere tutte le altre parto del Paese.

Un ricercatore della Nasa ha commentato così le immagini: "È la prima volta che vedo un calo così marcato in una zona così ampia per un evento specifico".