Coronavirus, la frase shock di Boris Johnson: “Abituatevi a perdere i vostri cari”

In Gran Bretagna il Coronavirus è arrivato e si sta diffondendo rapidamente: il numero dei contagiati potrebbe essere già arrivato a 10mila ma, nonostante questo, il Governo di Boris Johnson ha deciso di non prendere alcun provvedimento. Non ci saranno chiusure, né dichiarazioni si stato di emergenza: a Londra così come nel resto del Paese tutto continuerà come sempre.

Gli unici consigli dati alla popolazione sono di lavarsi bene le mani e di stare a casa per una settimana nel caso in cui si manifestino dei sintomi influenzali. “Abituatevi a perdere i vostri cari”, questa è la frase shock che ha pronunciato Boris Johnson quando ha spiegato il perché non ritiene necessarie le misure draconiane che stanno invece adottando molti altri paesi, in primis l’Italia.

Secondo il Primo Ministro britannico tali misure potrebbero essere addirittura controproducenti: secondo i massimi esperti scientifici e sanitari britannici che erano con lui durante il suo discorso, infatti, bloccare il virus è ormai impossibile e dunque l’unico rimedio sarebbe quello di spalmarne la diffusione nel tempo, così da consentire al sistema sanitario di riuscire a gestire la situazione. Secondo loro, inoltre, non è auspicabile che nessuno venga contagiato, in quanto sarebbe preferibile che la popolazione sviluppi gli anticorpi al virus.

L’approccio britannico è stato criticato da più parti ma le critiche non hanno fatto cambiare idea al Governo. In quanto ai cittadini, alla fine la scelta di proteggersi a quanto pare è individuale. Alcuni eventi, come la Fiera del Libro, sono stati cancellati, alcuni professori universitari fanno lezione online, ma gli istituti sono comunque aperti e le attività didattiche proseguono come sempre. Tanta gente, però, proprio come in Italia, si è data da fare per fare scorte alimentari. Insomma, dopo la Brexit politica, ora sembra stia avendo luogo anche la Brexit sanitaria, dato che la Gran Bretagna non intende allinearsi alle misure adottate in Europa per fronteggiare il virus.