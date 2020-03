Fioraio porta i fiori invenduti al cimitero per abbellire le tombe

Ormai anche in Francia il Governo ha adottato delle misure di contenimento per cercare di arginare la diffusione del Coronavirus e sono state quindi chiuse tutte le attività commerciali non strettamente necessarie, proprio come in Italia. Molti esercizi, a causa della chiusura forzata e improvvisa, hanno dovuto gettare via molta merce invenduta.

Per non sprecare le sue piante, però, un fioraio di nome Roman Banliat ha deciso di utilizzarle per offrire un servizio alla comunità e per onorare i defunti: l’uomo ha così caricato tutti i fiori invenduti sul suo furgone e li ha portati nel cimitero della sua città per abbellire le tombe, adesso che le persone costrette in casa non possono andare a rendere omaggio ai propri cari scomparsi.

“Penso che sia in momenti come questo che bisogna essere veramente solidali – ha scritto l’uomo su Facebook, dove ha documentato il tutto – anche se tutti noi usciremo danneggiati da questa crisi, saremo ancora più forti, più uniti e più grandi, siate pazienti”. Il messaggio e l’iniziativa del fioraio sono stati molto graditi dai suoi concittadini della città di Plerguer, in Bretagna, che lo hanno ringraziato sui social.