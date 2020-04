Le pecore si divertono al parco giochi durante il lockdown: il video è virale

A quanto pare gli animali stanno approfittando di questo periodo di lockdown, in cui gli umani sono costretti a stare in casa, per esplorare le città.

Una delle ultime testimonianze diventate virali sui social riguarda un piccolo gregge di pecore impegnato a saltare e giocare su una giostra girevole. La scena, decisamente insolita e bizzarra, è stata filmata in un parco giochi per bambini nel Lancashire, in Inghilterra, da Debbie Ellis (una donna di 52 anni che abita in zona).

Gareth Williams, proprietario del parco giochi e allevatore di pecore, ha commentato con sorpresa l'episodio, spiegando che quelle pecore solitamente sono tenute lontane dal parco giochi, ma in questo periodo sono libere di girare per le strade deserte. Gareth ha osservato: "Alcune giocavano, mentre altre gironzolavano per il parco. Sono rimasto davvero sorpreso dalla rapidità con cui hanno iniziato a giocare e hanno capito come funzionava (la giostra)”.

Il video, postato sui social qualche giorno fa, è diventato virale e ha regalato a molte persone un momento di spensieratezza.

(Credits photo: Facebook/Debbie Ellis)