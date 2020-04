Michael Jordan sta cercando di vendere una casa a Chicago da oltre 7milioni di dollari

Michael Jordan, uno dei più grandi giocatori basket di tutti i tempi, ha diverse case multimilionarie negli Stati Uniti, alcune delle quali in vendita da tempo.

Nel suo impressionante portafoglio immobiliare vanta splendide case di lusso, come quella che si trova a Park City, nello Utah (attualmente in vendita per 7,5 milioni di dollari), e due case a Charlotte, nella Carolina del Nord.

Ma ce n'è una in particolare che è sul mercato dal 2012... e l'ex campione non riesce proprio a venderla. Si tratta di una tenuta che si trova a Highland Park, un sobborgo di Chicago nell'Illinois. Da quando è stata messa in vendita il suo prezzo (che ora è di circa 15 milioni di dollari) è stato quasi dimezzato, eppure è ancora lì ad attendere un acquirente. Ma perché?

Questa splendida casa è stata realizzata da zero per soddisfare i gusti della leggenda della NBA ed è completamente personalizzata. Sul cancello d'ingresso c'è un "23", il numero di maglia di quando Jordan ha giocato con i Chicago Bulls nei primi anni '90. Ha 9 camere da letto e 19 bagni. La casa è grande circa 10mila metri quadrati, ma con gli spazi esterni (che includono una piscina a sfioro con isola e un campo da tennis), l'intera proprietà copre ben 17mila metri quadrati.

Va detto che oggi la proprietà è la più grande e costosa del vicinato. In questa zona, che non è una delle più turistiche, la cifra media per una "bella casa" è di circa un milione di dollari... e la richiesta di Jordan è un tantino superiore.

(Credits photo: businessinsider.com)