Perché il materasso di Drake costa 390 mila dollari?

Arredare casa non è facile, sono tantissime le cose che bisogna valutare per non sbagliare e, spesso, ci ritroviamo a non sapere che scelta fare. Questi non sono i problemi delle star, però. Come ad esempio il rapper Drake, che ha contattato l’interior designer Ferris Rafauli e si è fatto aiutare nell'arredo della sua residenza a Toronto: 4.600 mq di pura bellezza.

All'interno della magione, che è stata soprannominata "The Embassy", c'è un pianoforte a coda Bösendorfer, personalizzato da Takashi Murakami, un lampadario in cristallo Swarovski pazzesco, un armadio a due piani. Quello che stupisce più di tutto, però, è un materasso da 390 mila dollari, il «Grand Vividus», realizzato dalla ditta Hastens.

"La camera da letto è il posto dove vado per rilassarmi la sera e dove apro gli occhi alla mattina e quel letto mi dà la sensazione di galleggiare", ha detto il rapper in un'intervista. Per realizzare questo materasso prezioso ci vogliono 4 persone e circa 600 ore di lavoro, ovviamente è interamente confezionato a mano. Ha un peso di una mezza tonnellata, gli angoli sono rivestiti in pelle e ci sono decorazioni di ottone dorato e crine di cavallo.

Deve essere bello riposare su un letto del genere!