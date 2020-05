Ecco a cosa serve (davvero) la parte blu della gomma per cancellare

Chi di noi non ha usato almeno una volta nella vita le famose gomme per cancellare rosse e blu? Se tutti siamo sempre stati d'accordo sulla funzione della parte rossa, da utilizzare per cancellare la matita, certamente chiunque l'abbia usata si è invece chiesto a cosa servisse la parte blu, più abrasiva.

In realtà intere generazioni hanno creduto a lungo che si trattasse della sezione della gomma pensata per cancellare l'inchiostro della penna. Ma quanti fogli abbiamo strappato o bucato nel tentativo di farlo usando la gomma in modo un po' troppo "vigoroso"?

Oggi però arriva una risposta a questa domanda. Si scopre infatti che la reale funzione della parte abrasiva blu di questa particolare gomma è quella di cancellare la matita ma, a differenza della parte rossa, può essere usata più efficacemente sulle superfici rigide e problematiche, come ad esempio il cartone e la terracotta.

