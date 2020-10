Giulia De Lellis: “Ho deciso di chiudermi in una clinica"

In questi giorni Giulia De Lellis ha fatto parlare di sé dopo il suo sfogo sui social nel quale parlava del suo problema con l’acne, patologia che si è aggravata nell’ultimo periodo. Forse anche per questa ragione, l’influencer ha deciso di sottoporsi a un check up medico completo.

A rivelarlo è stata lei stessa attraverso una serie di stories su Instagram, con le quali ha anche voluto rassicurare tutti i suoi follower. “Va tutto bene, sono solo molto agitata – ha detto - Sono ipocondriaca. Ho deciso di chiudermi in clinica e fare tutti i controlli possibili –spiega - Questa sera torno già a casa. È importante non trascurare nulla, soprattutto quello che non possiamo monitorare visibilmente. Ho sempre paura di avere qualcosa, ma sono anche positiva. Quindi cerco di bilanciare i due lati del mio carattere”.

Giulia, parlando del suo problema dermatologico, nei giorni scorsi ha anche lanciato un importante messaggio di skin positivity: “Prima o poi so che troverò la soluzione – ha detto - Oggi però faccio fatica a guardarmi allo specchio così. E allora non mi trucco, non mi guardo, esco di casa ben vestita e profumata. Se la nostra pelle non sarà il nostro punto di forza, valorizzeremo altro”.