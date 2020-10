Questo ragno fotografato in un giardino è identico ad Aragog di Harry Potter

Sta facendo il giro dei social la foto di un ragno che, come confermano gli appassionati di Harry Potter, somiglia in modo impressionate ad Aragog, il pericoloso animale domestico che Rubeus Hagrid teneva in un armadio ad Hogwarts.

La foto è stata postata su Reddit dall'utente Noobshifu69 che, affermando di averla scattata nel giardino di casa, ha chiesto informazioni alla community sulla specie, scrivendo: "Che ragno è questo? L’ho trovato nel mio giardino".

Molti utenti si sono affrettati a far notare la somiglianza con il ragno della saga del maghetto, altri hanno evidenziato che, qualunque cosa sia, non è di certo un bell'incontro.

In ogni caso, se la foto dovesse essere autentica, potrebbe trattarsi di un ragno lupo (Lycosidae spp): una specie chiamata così perché, invece che tessere una tela per catturare le prede, le insegue e le aggredisce (come fanno i lupi, appunto). Una volta catturate, le riduce ad una sfera e inietta un veleno che attacca gli organi interni.

Oltre ad essere un velocista, questa specie di ragno vanta anche la terza migliore vista tra tutti i suoi simili (è infatti dotato di 8 occhi di diverse dimensioni). Infine ha una straordinaria capacità di adattamento, che gli permette di vivere in qualsiasi ambiente.

La buona notizia è che il suo morso non è letale per l'uomo come quello di altri ragni.

Ecco la foto postata su Reddit:

(Credits photo: Reddit/noobshifu69)