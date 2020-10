Muore a 38 anni il principe Azim, il figlio del sultano del Brunei

Il principe Azim è morto il 24 ottobre all'età di 38 anni. Era il quarto in linea di successione al trono del Brunei ed era famoso ad Hollywood come produttore cinematografico. Non si conoscono le cause del decesso, ma pare che fosse affetto da una malattia con cui combatteva da diverso tempo, almeno secondo i media locali.

Azim era il sesto figlio del sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, e aveva la fama di essere un playboy: era noto anche per le sue sontuose feste con attori di Hollywood, popstar e celebrità televisive.

La sorella di Michael Jackson è stata una delle prime star che ha espresso le sue condoglianze sui social network: "Azim, ti voglio bene e inshallah non soffrirai più", ha scritto su Instagram.

Il principe aveva prodotto alcuni film, tra cui Qualcosa di buono del 2014 con Hillary Swank.

Il padre è una figura molto controversa e discussa nel suo Paese e in tutto il mondo. Lo scorso anno ha proposto la lapidazione per i condannati per rapporti sessuali gay, adulterio e stupro, poi ritirata proprio dietro la pressione di star mondiali dello spettacolo e ONG per i diritti umani. Le star avevano invitato tutti al boicottaggio dei 12 hotel del sultano presenti in occidente.

I funerali del principe Azim - morto nella capitale Bandar Seri Begawan - si sono tenuti il 24 ottobre e il Brunei è entrato in una settimana di lutto nazionale.

(Credits photo: independent.co.uk)