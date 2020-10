Ex protagonista di Temptation Island accoltellato con un paio di forbici

Michael De Giorgio, discusso ex protagonista del reality Temptation Island 2018, è stato accoltellato nella notte scorsa ad un polso. L'ex fidanzato di Lara Zorzetto è stato aggredito, forse dall'attuale compagna con cui stava litigando, con un paio di forbici. L'aggressione si è compiuta durante una furiosa lite per strada. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale.

Michael De Giorgio ha raccontato la violenza sulle sue storie di Instagram, dicendo di esser stato ferito con un paio di forbici al polso e di aver subito la lesione dei tendini con fuoriuscita di molto sangue. Michael è corso in ospedale per subire un intervento chirurgico alla mano che è andato bene, come racconta lui stesso: "Questa notte sono stato ferito con una forbice, è entrata e uscita dall’altra parte del polso. Ha lesionato i tendini e ho rischiato l’emorragia".

Una ferita profonda ma per fortuna: "L'intervento è andato bene. Non si sa ancora se mi rimarranno delle limitazioni motorie, non voglio nemmeno pensarci".

Qui le immagini prese dalle storie del suo account Instagram, dove racconta l'accaduto.