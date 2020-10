Finalmente potete silenziare per sempre le chat WhatsApp

WhatsApp ha aggiunto una nuova opzione per silenziare per sempre le chat, per non ricevere più le notifiche in caso di nuovi messaggi. La novità è accessibile dalle impostazioni di ogni chat, singola o di gruppo.

Prima era possibile silenziare e quindi disattivare le chat solo per otto ore, per una settimana o per un anno. Ora, invece, possiamo togliere la suoneria a vita. Per ogni messaggio che arriva durante la conversazione di gruppo tra amici o colleghi o parenti, meglio non essere disturbati continuamente con il suono della ricezione.

Come fare per eliminare le notifiche per sempre? Entra nella chat, tocca il nome (quello in alto di fianco all’avatar) e dalla schermata che appare seleziona l’opzione “Silenzioso” e in seguito la durata del periodo in cui la chat rimarrà silenziosa. Si può scegliere tra: 8 ore, una settimana e sempre. Ricorda di aggiornare il software se non l'hai fatto.

Se vuoi tornare sui tuoi passi e ridurre il tempo di disattivazione delle notifiche di una conversazione, sei sempre in tempo per "Riattivare le notifiche" e silenziare il gruppo solo per otto ore o una settimana.

Il profilo Twitter di WhatsApp ha comunicato ufficialmente la notizia attraverso questo tweet.