GF Vip, Stefano Bettarini è stato espulso per una bestemmia: “So di aver sbagliato”

L’edizione del Grande Fratello Vip di quest’anno continua a far discutere: dopo l’espulsione di Fausto Leali per delle frasi razziste e di Denis Dosio per una bestemmia, ieri sera un altro concorrente è stato squalificato e costretto a uscire dalla casa più spiata d’Italia.

Si tratta di Stefano Bettarini: l’ex calciatore e marito di Simona Ventura era arrivato nella casa da pochissimo tempo ma, solo poche ore dopo il suo ingresso, ha bestemmiato infrangendo le regole, come purtroppo prima di lui hanno fatto altri.

Proprio in virtù dell’espulsione di Denis Dosio per lo stesso motivo, ieri sera il conduttore Alfonso Signorini ha spiegato che la decisione di espellere Bettarini dalla casa era “inevitabile”. Dopo essere stato informato della squalifica, l’ex calciatore ha provato a scusarsi: “So di aver sbagliato – ha detto – non volevo offendere nessuno, ma mi assumo le mie responsabilità”.

Bettarini in passato ha già partecipato al GF Vip: era la prima edizione del reality con i personaggi famosi e lui alla fine si classificò quarto, restando dunque nella casa praticamente fino alla fine del programma. Questa volta, invece, la sua partecipazione è stata davvero molto breve.