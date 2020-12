Ecco qual è stato il videogioco più ricercato del 2020

Il 2020 è stato un anno particolarmente redditizio per i gamers. Il lockdown ha costretto a trascorrere più ore del solito all’interno delle mura domestiche e per chi ama i videogiochi ha rappresentato un’occasione supplementare per testare le proprie abilità. L’anno segnato dalla pandemia da Covid-19 si è poi chiuso con l’attesissima uscita della PlayStation 5, la console Sony destinata a dominare il mercato del settore nei prossimi anni.

La tecnologia, insomma, è venuta in soccorso dei giocatori più incalliti e ha fatto compagnia a quanti hanno cercato di modificare le proprie abitudini per combattere un periodo tanto inatteso quanto complicato. Ma quali sono stati i videogiochi più cercati e più apprezzati? La risposta l’ha fornita Google, svelando la classifica delle ricerche più popolari sul web.

Stando ai grafici riportati dall’azienda di Mountain View, che proiettano i dati a partire dalla metà di dicembre 2019, il gioco su cui si sono concentrate le maggiori ricerche dell’anno è stato Among Us. Del resto, sebbene fosse stato accolto tiepidamente in occasione della sua uscita nel 2018, questa sorta di “Invito a cena con delitto” in chiave fantasy ha visto la sua popolarità raggiungere livelli esorbitanti grazie ai video degli Youtuber, ai contenuti diffusi su TikTok e alle live su Twitch.

Alle sue spalle si sono piazzati Fall Guys, Valorant, Genshin Impact e il secondo capitolo di The Last of Us, quest’ultimo non a caso in lizza anche per l’ambitissimo premio di Game of the Year agli imminenti Game Wards. A contendergli l’Oscar per il miglior gioco del 2020 saranno Animal Crossing: New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima e Hades. La ricerca di Google ha inoltre evidenziato un boom di ricerche in Cina per Genshin e in Australia per Naughty Dog.