Nel 2021 WhatsApp non funzionerà più su alcuni smartphone. Ecco quali

Come ogni anno, anche nel 2021 verrà rilasciata una nuova versione di WhatsApp. Questo aggiornamento, però, non consentirà più all’app di essere supportata dalle versioni più vecchie dei principali sistemi operativi degli smartphone. Di conseguenza, su alcuni dispositivi sarà impossibile continuare a utilizzarla.

Nello specifico, l’aggiornamento di WhatsApp non funzionerà più con le versioni precedenti ad Android 4,03 e alla versione 9 di iOS. Chi utilizza una versione dei sistemi operativi precedente a queste, dunque, non potrà più utilizzare la nota app di messaggistica.

Grazie all’utilizzo dello stesso account su più telefoni e all’integrazione con Instagram e Messenger, tra l’altro, WhatsApp diventerà uno strumento ancora più sofisticato, dunque non potrà più funzionare sui dispositivi obsoleti anche per questa ragione. I modelli di smartphone in questione che sono ancora in circolazione sono i seguenti: Samsung Galaxy S2, Motorola Droid Razr, LG Optimus Black, HTC Desire, Huawei Ascend D Quadl XL, Huawei Ascend D1 Quadl XL, Huawei Ascend P1, Huawei Ascend P1 S, Huawei MediaPad 7 Lite, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S.

In ogni caso, per essere certi di non poter più utilizzare WhatsApp, bisognerà verificare l’ultimo aggiornamento di Android e iOS presente sul proprio dispositivo.